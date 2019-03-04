القرار يردّ على المشروع السياسي الجديد لعلاوي: شخصية

2019/03/04 | 08:44

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بغداد- العراق اليوم:

يتزامن التزاحم على حقيبة الدفاع بين زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي والقوى السنية، مع اطلاق علاوي،...





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