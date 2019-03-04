2019/03/04 | 08:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتزامن التزاحم على حقيبة الدفاع بين زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي والقوى السنية، مع اطلاق علاوي،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القرار يردّ على المشروع السياسي الجديد لعلاوي: شخصية "متوفيّة" سياسيا وتصريحاته غير مهمّة) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
يتزامن التزاحم على حقيبة الدفاع بين زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي والقوى السنية، مع اطلاق علاوي،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القرار يردّ على المشروع السياسي الجديد لعلاوي: شخصية "متوفيّة" سياسيا وتصريحاته غير مهمّة) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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