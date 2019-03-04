2019/03/04 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أقدم العدو الصهيوني، على الاعتداء بقذيفة على غرب بلدة حضر بريف القنيطرة.وذكرت سانا أن “العدو الصهيوني استهدف بقذيفة منطقة مهجورة غرب بلدة حضر بريف القنيطرة من دون أن تسفر عن أضرار”.وأقدم العدو الإسرائيلي في الحادي عشر من الشهر الماضي على الاعتداء بعدد من القذائف والصواريخ على عدد من المواقع في محافظة القنيطرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدو الصهيوني يعتدي بقذيفة قرب ريف القنيطرة alansaar.

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