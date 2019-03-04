الدوري الإسباني.. فالنسيا يستعيد نغمة الانتصارات بتغلبه على أتلتيك بيلباو

2019/03/04 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاستعاد فريق فالنسيا، نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بعد سلسلة من التعادلات امتدت في مبارياته الأربعة الأخيرة.وتغلب فالنسيا على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية.قدم الفريقان مباراة هجومية من أعلى طراز، وشكل كل منهما خطورة كبيرة على مرمى الآخر طوال الشوط الأول.واستمر الحال في الشوط الثاني، ولكن نجح فالنسيا في تسجيل هدفين عن طريق رودريغو مورينو والفرنسي كيفن غايمرو في الدقيقتين 49 و89 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، ارتقى فالنسيا للمركز السابع برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

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