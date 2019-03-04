تواصل الاحتجاجات في الجزائر رغم وعود بوتفليقة

2019/03/04 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تظاهر مئات الشبان، مساء الأحد، في وسط الجزائر العاصمة مناطق أخرى، احتجاجا على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رسميا إلى الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل لولاية خامسة، بحسب ما أفادت مصادر عدة.وتعهد بوتفليقة، الأحد، تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه، يحدد موعدها مؤتمر وطني، يعمل أيضا على إقرار إصلاحات أساسية.[…]

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