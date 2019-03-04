مصدر: اعداد مسودة مشروع قرار لإخراج القوات الامريكية واغلاق عين الاسد

2019/03/04 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر برلماني، الاثنين، عن اعداد مسودة مشروع قرار لإخراج القوات الامريكية، واغلاق قاعدة "عين الاسد" بمحافظة الأنبار.

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