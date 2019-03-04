بالاسماء: الناصرية تفرض غرامات مالية بحق الاكشاك المتجاوزة على الارصفة

2019/03/04 | 08:56

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت قائمقامية قضاء الناصرية عن فرض غرامات مالية بحق اصحاب الاكشاك المتجاوزين على الارصفة والشوارع في القضاء .

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت قائمقامية قضاء الناصرية عن فرض غرامات مالية بحق اصحاب الاكشاك المتجاوزين على الارصفة والشوارع في القضاء .

وطبقا لقائمة الغرامات التي حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسحة منها اليوم ، فان القائممقامية فرضت غرامات اجمالية على 43 مخالفا وبواقع ٥٠٠ الف دينار لكل مخالف .

واوضحت ان الغرامات فرضت على اصحاب الاكشاك لعدم حيازتهم اجازة اصولية بفتح أكشاكهم وجميعهم ضمن قضاء الناصرية .انتهى،ت ع ح.

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