ديوان الوقف الشيعي يضم اليه ثلاثة مزارات في ذي قار

2019/03/04 | 08:56

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن ديوان الوقف الشيعي في محافظة ذي قار عن ضم ثلاثة مزارات جديدة اليه في مدينتي الفضلية والرفاعي .





شبكة اخبار الناصرية:اعلن ديوان الوقف الشيعي في محافظة ذي قار عن ضم ثلاثة مزارات جديدة اليه في مدينتي الفضلية والرفاعي .وقال مدير الوقف في ذي قار احمد عبد الكريم لشبكة اخبار الناصرية ، ان هيئة المزارات الدينية التابعة لديوان الوقف الشيعي ضمت اليها مؤخرا مزاري (عمر الاشرف) و (ابو عجلة) في ناحية الفضلية ، ومزار (محمد بن موسى الامام الكاظم) في قضاء الرفاعي .واوضح ان الهيئة تعمل حاليا على تسجيل الارض التابعة للمزارات الثلاثة لصالح الوقف الشيعي ، وتعيين موظفي خدمة لها ، فضلا عن ادراجها ضمن خطة حفظ وحماية وتطوير المزارات .

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