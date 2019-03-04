رولز رويس تتراجع عن الدخول في مشروع المقاتلة التركية

2019/03/04 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة رولز رويس البريطانية لصناعة المحركات قلصت الجهود الرامية إلى الانضمام لبرنامج تركي لصنع طائرة مقاتلة جديدة.وقال تقرير فاينانشال تايمز إن المحادثات بين مجموعة كالي التركية ورولز رويس واجهت مشكلات العام الماضي بسبب خلاف بشأن اقتسام الملكية الفكرية ومشاركة شركة قطرية-تركية.وأضافت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على […]

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