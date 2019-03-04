ذهبت لشراء بيض فعادت جثة هامدة.. غرق طفلة شمالي ديالى

2019/03/04 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الإثنين، بغرق طفلة بنهر شمالي المحافظة.

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