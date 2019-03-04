شرطة كربلاء: القبض على ستة متهمين دون سن الـ (16) سنة لقيامهم بسرقات وجرائم مختلفه

2019/03/04 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض عَلى ستة متهمين دون سن السادسة عشر من العمر لقيامهم بسرقات وجرائم مختلفه.وذكر بيان

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