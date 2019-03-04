قوات سوريا الديمقراطية تكشف أسباب تأخرها في حسم المعركة النهائية

2019/03/04 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أصدرت “قوات سوريا الديمقراطية” “قسد” بيانا مقتضبا، كشفت فيه سبب تأخرها في استعادة بلدة الباغوز في دير الزور شرقي سوريا آخر معقل لتنظيم “داعش” في البلاد.وعزا البيان الصادر باسم قيادة حملة عاصفة الجزيرة، بطء تقدم مقاتلي “قسد” لحرصهم على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين الذين يتخذهم الإرهابيون دروعا بشرية.وقال البيان: “حملتنا […]

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