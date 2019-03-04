رئيسي يتسلم رئاسة السلطة القضائية الإيرانية

2019/03/04 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد يتسلم يوم الجمعة المقبل رجل الدين الإيراني”إبراهيم رئيسي“ رئاسة السلطة القضائية خلفًا لـ“صادق لاريجاني“ الذي تم تعيينه بمنصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام نهاية ديسمبر الماضي.ويعد إسناد هذا المنصب لإبراهيم رئيسي المرشح الخاسر في سباق الانتخابات الرئاسية الماضية أمام حسن روحاني، أحد أهم طموحات ورغبات المرشد الأعلى علي خامنئي.وقال ”يحيى […]

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