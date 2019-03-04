البرلمان: موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير

2019/03/04 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان موقف العراق كشعب وحكومة ومجلس نواب ورئاسة جمهورية، هو موقف موحد وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وكلنا داعمون للشعب الفلسطيني وحكومته، مشددا على ان موضوع التطبيع مع الكيان الغاصب امر مستحيل، وكما رفضنا الاحتلال الاميركي نحن رافضون لاحتلال دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاحد 3-3-2019 بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له في مقر اقامته بغداد، وحضره كل من السيد حسن الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، والسيد وزير التخطيط نوري الدليمي والسادة النواب ألا طالباني، وحسن شاكر وسعد مايع وسفيرة العراق غير المقيمة في دولة فلسطين السيدة صفية السهيل.

وبحسب بيان لمكتب نائب رئيس مجلس النواب فان “الكعبي رحب بالسادة الحضور مؤكدا انهم في بلدهم الثاني العراق وهم بين اهلهم واخوانهم، مبينا ان الحديث عن علاقة العراق بفلسطين والقضية الفلسطينية يجب ان يمر على دماء الشهداء العراقيين الذي ضحوا بحياتهم لأجل قضيتهم الكبرى، ولازلنا كشعب عراقي ننظر لفلسطين على انها رمز وحدة الامة العربية”

وتابع “هناك اجماع ليس عربي بل عالمي الهدف منه حل القضية الفلسطينية”.

من جهة اكد الرئيس الفلسطيني ان القضية بحاجة الى تكاتف عربي ، رغم علمنا ان اغلب البلدان العربية عانت وبعضها لازال يعاني لكن شعوبها ثابته على موقفها ، ونحن جئنا الى بغداد كوننا نعلم انها مدينتنا ونعلم معدن الشعب العراقي الاصيل “.

وبين عباس انه بصدد عمل احصاء للشهداء العراقيين الذين استشهدوا في فلسطين ودفاعا عن قضية فلسطين بدا من الشهيد العراقي البطل عمر علي ولكافة الشهداء الاخرين، لغرض منح اوسمة لعوائلهم وذويهم، لإبقاء ذكراهم خالدة في قلوبنا وقلوب جميع العرب “.

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