مقتل 14 في إعصار بولاية ألاباما الأمريكية

2019/03/04 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال جاي جونز رئيس شرطة مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما الأمريكية، إن ما لا يقل عن 14 شخصا، بعضهم أطفال، لاقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار المقاطعة، يوم الأحد، ودمر الكثير من المنازل.وتوقع رئيس الشرطة ارتفاع عدد القتلى مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ.ومن المنتظر أن يعمل عمال الطوارئ طوال الليل في […]

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