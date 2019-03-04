بالصور.. إكساء شارع مهم بجانب الكرخ

2019/03/04 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شارفت أمانة بغداد، على إنجاز اعمال اكساء شارع 14 تموز الذي يعد من أهم الشوارع بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "ملاكات دائرة المشاريع بلغت المراحل النهائية من اعمال اكساء شارع 14 تموز الممتد من مجسر دمشق الى نفق الزيتون".وبين ان "الاعمال تضمنت فرش الشارع بالاسفلت بمساحة 22 ألف متر مربع بالجهد الذاتي للدائرة التي تعمل على تأهيل وتطوير الشوارع الحيوية والمهمة فضلا عن المحلات السكنية ومناطق الافراز الحديث".انتهى

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