مكافحة إجرام بغداد: تفكيك واعتقال شبكات للاتجار بالبشر

2019/03/04 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد عن تفكيك عدد من شبكات الاتجار بالبشر في العاصمة.

وقال مدير قسم مكافحة الإتجار بالبشر التابع لمديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد العميد علي عبد الرزاق ان جهود منتسبي القسم ومكاتبه ما عدا اقليم كردستان اثمرت نتائج إيجابية في تفكيك عدد من الشبكات الاجرامية والقاء القبض على اغلب المتهمين والمتورطين بهذه الجرائم واحالتهم الى القضا وإصدار الأحكام بحقهموأضاف انه "تمت إحالة الكثير من الضحايا الى دور الايواء وتقديم المساعدة لهم والتمكن من تحديد هوية عدد ليس بالقليل منهم".وأشار عبد الرزاق الى انه "وضمانا لحقوق الانسان من خلال مواصلة التطبيق الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، توجد حزمة كبيرة من الاجراءات والتعليمات التي نقوم بها والواردة في نص الفقرة سادسا من المادة {3} القانون رقم 28 لسنة 2012 والمتضمن قيام حملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر جرائم وشبكات الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والدينية ومراكز البحوث".انتهى

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