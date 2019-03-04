ترامب يغرّد حول استعجاله في إنهاء قمته مع زعيم كوريا الشمالية

2019/03/04 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استعجاله في إنهاء المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كان بسبب جلسات الاستماع لمحاميه السابق مايكل كوهين التي تزامنت مع القمة.وكتب ترامب في “تويتر”: “عندما يستجوب الديمقراطيون في جلسات استماع عامة شخصا كاذبا مدانا ومحتالا، وفي نفس الوقت الذي تعقد فيه قمة […]

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