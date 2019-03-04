آل بشارة: العراق سيستخدم القوة لاخراج الاميركان في حال عدم امتثالها للبرلمان

2019/03/04 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المحلل السياسي حافظ آل بشارة، الاثنين، ان العراق سيلجأ الى استخدام القوة لاخراج القوات الاجنبية من اراضيه في حال امتنعت عن الخروج بتصويت البرلمان العراقي على مسودة قانون اخراج القوات الاجنبية.وقال آل بشارة في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التصويت على قانون اخراج القوات الاميركية والاجنبية وحتى التركية من العراق سيكون ملزم للسطلة […]

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