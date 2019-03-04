علاوي يعلن عن ولادة الجيل الثالث من الارهاب، وهو الأشد فتكاً من داعش والقاعدة !

2019/03/04 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

تتسارع وتيرة الاعلان والتصريح من مختلف الساسة العراقيين ومراكز الدراسات والاجهزة الامنية المتخصصة ...





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