كاتانيتش يستدعي ثمانية محترفين لقائمة الاسود في بطولة الصداقة

2019/03/04 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم “ ستريشكو كاتانيتش” الدعوة لثمانية لاعبين محترفين، للتواجد في بطولة الصداقة الودية التي ستقام للمدة من (22 - 26)

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