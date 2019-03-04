2019/03/04 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تصدّت القوات السورية، في ريف حماة الشمالي لهجوم مجموعات اجرامية بأعداد كبيرة على النقاط العسكرية على امتداد محور المصاصنة وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.وذكر مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 30ر1 من فجر يوم الأحد الواقع في 3-3-2019 قامت مجموعات اجرامية بمهاجمة بعض النقاط العسكرية على امتداد محور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تقتل عددا من داعش في ادلب alansaar.

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