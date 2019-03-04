2019/03/04 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ارتقى عدد من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طيران “التحالف الأمريكي” بقنابل الفوسفور الأبيض تجمعات الأهالي في منطقة مزارع الباغوز بريف دير الزور الشرقي.وذكرت مصادر سورية أن طيران التحالف الأمريكي قصف بالفوسفور الأبيض منطقة مزارع الباغوز الممتدة على الحدود السورية العراقية ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء غالبيتهم من النساء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قنابل أمريكية تقتل مدنيين في دير الزور alansaar.

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