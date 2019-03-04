استهداف عجلة مهندس بعبوة ناسفة وسط البصرة

2019/03/04 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، استهداف عجلة مهندس بعبوة ناسفة وسط محافظة البصرة.

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