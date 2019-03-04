الحشد الشعبي يشجب قيام إدارة

2019/03/04 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

شجبت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، قيام إدارة "نيل سات" بحجب قناة "الإباء" الفضائية على القمر، داعية الجهات المعنية في الدولة العراقية الى الاحتجاج وتقديم الطعن في هذا القرار.

وقالت الهيأة في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، في الوقت الذي يجتمع العالم على محاربة الاٍرهاب والتطرف والهيمنة على مقدرات الشعوب تتحرك مؤسسات إقليمي صوب حجب قناة وقفت ضد الاٍرهاب وقوى الاستبداد .

واضاف البيان ان ما قامت به ادارة النيل سات من حجب لقناة "الإباء" الفضائية المعروفة بخطها الداعم للقوات الأمنية والرافض للإرهاب وقوى الاستكبار العالمي وتركها قنوات عرفت برسائلها الإعلامية المؤيدة للتطرف والإرهاب ماهو الا دليل على محاولة تسيس الاعلام ازاء توجه واحد يخدم مصالح لا تريد الحرية لدول المنطقة .

واوضح انه في الوقت الذي يشجب فيه الحشد الشعبي سياسة ادارة نيل سات فانه يدعو الجهات المعنية في الدولة العراقية الموقرة الى الاحتجاج وتقديم الطعن في هذا القرار كما يدعو القنوات العراقية الوطنية الى تقديم الدعم لهذه القناة المجاهدة .

KKK

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