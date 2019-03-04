مجلس البصرة: ننتظر الموازنة لتنفيذ مشاريع خاصة بالشهداء وتحلية المياه

2019/03/04 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة البصرة، الاثنين، انه مازال بانتظار وصول الموازنة من المحافظة من اجل المصادقة عليها لغرض اطلاق المشاريع والاستمرار بالمشاريع المتوقفة، مبيناً ان الموازنة وبعد المصادقة عليها ستشهد البصرة انطلاق مشاريع خاصة بذوي الشهداء وتحلية المياه.وقال عضو مجلس المحافظة ناظم نمر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موازنة 2019 لم يصادق مجلس المحافظة […]

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