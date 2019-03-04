2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المحلل السياسي حافظ آل بشارة، اليوم الاثنين، ان العراق سيلجأ الى استخدام القوة لاخراج القوات الاجنبية من اراضيه في حال امتنعت عن الخروج بتصويت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آل بشارة يكشف عن اكثر من 150 نائبا وقعوا على مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من البلاد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آل بشارة يكشف عن اكثر من 150 نائبا وقعوا على مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).