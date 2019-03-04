2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز الامام الحسين عليه السلام لترميم المخطوطات ورعاية الباحثين التابع للعتبة الحسينية المقدسة اليوم الاثنين، عن استخدام زيوت عطرية خاصة للصيانة الوقائية للمكتبة المركزية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكتبات في العتبة الحسينية المقدسة تدشن طريقة الزيوت العطرية حفاظا عليها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكتبات في العتبة الحسينية المقدسة تدشن طريقة الزيوت العطرية حفاظا عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).