2019/03/04 | 09:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مكافحة إجرام بغداد: تفكيك واعتقال شبكات للاتجار بالبشر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشفت مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد عن تفكيك عدد من شبكات الاتجار بالبشر في العاصمة.
وقال مدير ق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مكافحة إجرام بغداد: تفكيك واعتقال شبكات للاتجار بالبشر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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