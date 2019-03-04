مكافحة إجرام بغداد: تفكيك واعتقال شبكات للاتجار بالبشر

2019/03/04 | 09:31

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بغداد:سومر نيوز

كشفت مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد عن تفكيك عدد من شبكات الاتجار بالبشر في العاصمة.

وقال مدير ق...

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