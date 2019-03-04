رغبة لداعشي هولندي معتقل في سوريا للعودة مع زوجته الى بلده

2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الهولندي ياغو ريديك، المعتقل لدى “قوات سوريا الديمقراطية” وزوج البريطانية شميمة بيغوم، اللذان التحقا بتنظيم “داعش” في سوريا، عن رغبته بالعودة مع زوجته وطفلهما إلى وطنه هولندا.وصرح ريديك البالغ من العمر 27 عاما، خلال مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في سوريا، حيث يقبع في سجن لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، بأنه […]

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