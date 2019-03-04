المانيا تجرد الدواعش الالمان من جنسيتها

2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة ألمانية أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، اتفقا على خطة لسحب الجنسية من بعض الألمان الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش.وقالت صحيفة /سوديتشه تسايتونج / نقلا عن مصادر بالحكومة إنه ينبغي وجود ثلاثة معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع الجنسية عن الألمان الذين قاتلوا في صفوف […]

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