مصدر امني: القبض على عصابة متخصصة بسرقة وتهريب النفط الخام جنوب محافظة كركوك

2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاثنين ان القوات الامنية القت القبض على عصابة متخصصة بسرقة وتهريب النفط الخام جنوب محافظة كركوك .

وقال المصدر ، ان قوة من شرطة نفط الشمال وبالتعاون مع الشرطة المحلية القت القبض في وقت متأخر من ليلة أمس على عصابة لسرق وتهريب النفط الخام قرب قرية "البو شاهر" التابعة لناحية "يايجي" جنوب كركوك.

واضاف المصدر ان القوات الامنية ضبطت بحوزة العصابة صهريجا لعمليات التهريب والسرقة.

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