الكهرباء تعلن استثناء مركز كربلاء من القطع المبرمج

2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فرع توزيع كهرباء كربلاء المقدسة، الاحد، عن عدم شمول مركز مدينة كربلاء القديمة ببرنامج القطع، فيما دعا اصحاب الفنادق الى ترشيد استهلاك الكهرباء.وذكر بيان مقتضب صادر عن فرع توزيع كهرباء كربلاء، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "الى الاخوة اصحاب الفنادق المحترمين، نظرا لحلول فصل الربيع وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية، تدعوكم دائرتنا الى ترشيد استهلاك الكهرباء لتقليل مبالغ الطاقة المتحققة خصوصا ان وزارة الكهرباء اقرت في توجهاتها عدم شمول مركز مدينة كربلاء القديمة ببرنامج القطع".

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