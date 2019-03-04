اعتقال متهمين دون سن الـ (16) سنة بتهمة السرقة في كربلاء

2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، الاحد، عن إلقاء القبض عَلى ستة متهمين دون سن السادسة عشر من العمر لقيامهم بسرقات وجرائم مختلفه.

وقالت الشرطة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تمكنت مفارز شرطة الأحداث من القبض على متهمين احداث دون السن القانوني لقيامهم بسرقات وجرائم مختلفه"، مبيناً انه "تم التعامل مع هؤلاء المتهمين وفق توجيهات وزارة الداخلية ومع ما يتناسب ومبادئ حقوق الأنسان كوّن أعمارهم لا تتجاوز سن السادسة عشر، وذلك بارسالهم الى الباحث الاجتماعي لدراسة حالتهم الاجتماعيه ولمعرفة الاسباب التي ادت الى ارتكابهم هذه الافعال وكيفية تقويمهم".

واكدت الشرطة، إن "المتهمين اعترفوا بتنفيذ جرائم مختلفه وتمت إحالتهم الى الجهات المختصة لأكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

وفِي ذات السياق تمكنت مفارز شرطة الأحداث ضمن واجباتها الامنية المستمرة من القاء القبض على خمسة مشردين احداث وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

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