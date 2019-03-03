الحشد الشعبي يشجب قيام إدارة

2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجبت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، الأحد، قيام إدارة "نيل سات" بحجب قناة "الاباء" الفضائية على القمر، داعية الجهات المعنية في الدولة العراقية الموقرة الى الاحتجاج وتقديم الطعن في هذا القرار.وفيما يلي نص البيان: في الوقت الذي يجتمع العالم على محاربة الاٍرهاب والتطرف والهيمنة على مقدرات الشعوب تتحرك مؤسسات إقليمي صوب حجب قناة ...

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