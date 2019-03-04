2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرات الهيازعي

تمر على الانسان ظروف مختلفة في رحلة حياته فتصبح نقطة تحول في مسيرته قد يصل مداها الى التغير حتى الجذور التي تصقله الى انسان اخر .



مجموعة من الاحداث الإيجابية والسلبية يعتمد اثرها على تكوين شخصية المستقبل .

وكثرة الاحباطات التي تخلق من شخص ما فاشلا منزوي يدخل دوامة اليأس والعجز ولايجرؤ على اتخاذ اي خطوة لنسج حلم والوصول إليه .



الظروف القاسية بكل الاحوال تمر على الجميع فكل المبدعين والعباقرة لم يسلكوا طريق الحرير ليصلوا لأهدافهم ويحتلوا مكانة مرموقة في المجتمع .

من خلال الثقة بالنفس والاصرار والعزيمة نحقق مانصبوا إليه والعثرة تقدم لنا خطوة الى الأمام وأن كان الدرس قاسيا ففرحة الوصول زهوها اكبر ...

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