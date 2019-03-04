ترشح بوتفليقة يؤجح غضب الجزائريين ومسيرات ليلة حاشدة ترفض الولاية الخامسة!

2019/03/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجزائر - سندس سديرة

شهدت عديد المحافظات الجزائرية مسيرات ليلية غاضبة خرج فيها المحتجون للتنديد بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها شهر أبريل المقبل .

في العاصمة الجزائر تجمع المواطنون في الأحياء الكبيرة على غرار باب الواد؛الحراش والجزائر الوسطى رافعين شعارات لا للخامسة ولانريد بوتفليقة والسعيد في اشارة الى أخ الرئيس الذي تتهمه جهات عدة بالوقوف وراء تأزم الوضع في البلاد.

وفي محافظة سكيكدة شرق البلاد جابت مسيرات عدة الشوارع الرئيسية للمدينة ميزها الطابع السلمي طالب فيها المواطنون بوتفليقة بالتراجع عن الترشح والاستماع الى مطالب الشعب.

بوتفليقة الذي يتواجد في وضع صحي حرج بأحد المستشفيات السويسرية بحسب وكالة رويترز للانباء كلف مدير حملته عبد الغني زعلان بايداع ملفه في المجلس الدستوري وقراءة رسالته الموجهة للمواطنين والتي تعهد فيها بالانسحاب من المشهد السياسي حال فوزه واعلان انتخابات مسبقة.

كما وعد بالدعوة لعقد ندوة وطنية مستقلة وشاملة لمناقشة واعتماد إصلاحات سياسية وإرساء نظام جديد وإصلاحي في الجزائر.

هذا وقد حذر عديد الخبراء من مغبة الانزلاقات الخطيرة التي قد تأخذها الاحتجاجات على خلفية ما وصفوه بتعنت النظام وتجاهله للرفض الشعبي الكبير لعهدة جديدة لبوتفليقة.

فيما دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين الى ضرورة ضبط النفس والتحلي بالسلمية في مسيراتهم للمحافظة على الأمن.

يأتي ذلك في ظل دعوات متواصلة الى عصيان مدني تشمل فيه المؤسسات في الايام القلية القادمة حتى تلبى مطالب الشعب.

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