2019/03/04 | 09:31

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الرئيس الجزائري بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه رسميا لإعادة انتخابه

متابعة -

كلمة

قال تلفزيون النهار يوم الأحد إن الرئيس الجزائري عبد

العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة،

مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على

ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية احتجاجا على اعتزام

بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل

ظهوره نادرا.

(رويترز)

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