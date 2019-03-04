2019/03/04 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..خرقت قوات الاحتلال الصهيوني، الخط الأزرق أو ما يسمى “خط الانسحاب” مقابل بلدة كفر كلا جنوب لبنان.وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان إن “دورية للعدو الصهيوني خرقت خط الانسحاب /الخط الأزرق/ مقابل بلدة كفر كلا بطول نحو 45 متراً وعرض نحو 8ر1 متر باتجاه الأراضي اللبنانية ثم عادت وانسحبت باتجاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكيان الصهيوني يخرق الخط الأزرق مقابل كفر كلا جنوب لبنان alansaar.

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