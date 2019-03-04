الجيل الجديد مهاجما حزبي طالباني وبارزاني: يتسلطان على القضاء

2019/03/04 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استهجن حراك الجيل الجديد، الاثنين، اعتقال رئيسة شاسوار عبد الواحد من قبل قوات الاسايش في السليمانية، مبيناً ان حزبي طالباني وبارزاني يتسلطان على القانون والقضاء في الاقليم ويسيطران على جميع القرارات والقوانين.وقال النائب عن الجيل الجديد سركوت لطيف في تصريح لـ /المعلومة/، ان “حراك الجيل الجديد طرح مشروعا استراتيحيا لتعديل القضاء والدستور ومؤسسات […]

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