للمرة الثانية خلال يومين.. التحالف الأميركي يقصف بلدة الباغوز باسلحة محرمة دوليا

2019/03/04 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات التحالف الاميركي مساء الأحد، بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بالأسلحة المحرمة دوليا وتحديدا الفوسفور الأبيض، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا".

وأكدت "سانا" اليوم

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