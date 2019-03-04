ترامب يكشف سبب استعجاله في إنهاء قمته مع زعيم كوريا الشمالية

2019/03/04 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استعجاله في إنهاء المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كان بسبب جلسات الاستماع لمحاميه السابق مايكل كوهين

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