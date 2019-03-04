تعرف على توقيت مباراة الزوراء وذوب آهن في دوري أبطال آسيا

2019/03/04 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستقام المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب فولاذ شهر باصفهان.ويعود الزوراء إلى البطولة للمرة الأولى منذ عام 2007، بعدما شارك أربع مرات في العقد الأخير ضمن كأس الاتحاد الآسيوي، فيما تأهل ذوب اهن أصفهان الإيراني إلى دور المجموعات بعد فوزه بالدور التمهيدي على الغرافة القطري بنتيجة 3-2 في الدوحة.فرصة الزوراء متاحة لتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة باعتبار أنها الأقل صعوبة من مباريات فرق المجموعة التي تضم بالإضافة للفريق الإيراني، الوصل الإماراتي والنصر السعودي.انتهى .م ك

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