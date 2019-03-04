2019/03/04 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت رئيسة الهيئة، ناجحة عباس علي، في تصريح صحفي، أن" الهيئة مستمرة بتنفيذ خطتها الموضوعة لغاية العام 2023 التي تقضي بتخفيض الضريبة لذوي الدخول المحدودة وخاصة المشمولون بفقرة (دخل المهن والاعمال الحرة)".واضافت، ان" تخفيض حجم الضريبة لا يشمل الموظفين، لان هذه الشريحة من المفترض ان تفرض الضريبة على الراتب الكلي وليس على الاسمي كما هو حاصل حاليا".واوضحت، انه" تم تشكيل لجنة مشتركة فيها ممثلون عن الاقليم والهيئة العامة للضرائب الاتحادية، وتمت المباشرة بتوحيد التعامل بالنسبة الضريبية نفسها".واشارت الى، ان" خطة الهيئة تقضي باستحصال مبالغ ضريبية تتجاوز الخمسة ترليونات دينار للعام الحالي".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 ترليونات دينار قيمة الضرائب للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 ترليونات دينار قيمة الضرائب للعام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).