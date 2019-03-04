واشنطن تدمج قنصليتها في القدس بسفارتها لدى اسرائيل

2019/03/04 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ الإثنين عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها لدى اسرائيل.وقال بيان عن الخارجية “في الرابع من آذار/مارس 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة”.وكانت […]

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