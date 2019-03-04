إدارة صندوق التربية يصادق على مساعدة أكثر من 600 حالة إنسانية لجميع المحافظات

2019/03/04 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 4 آذار / مارس: اكدت وزارة التربية عن استمرارها في تقديم العون والمساعدة للحالات المرضية والإنسانية لكوادر التربية المختلفة ، موضحة انها شملت نحو 607 حالة انسانية متنوعة .وأضاف المكتب الإعلامي ، ان ” اعضاء الهيئة الإدارية لصندوق التربية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإداري الاستاذ إبراهيم عبد ولي ، صادقوا على تقديم الدعم والعون لـ607 حالة من الكوادر التربوية في مختلف المحافظات ومديريات التربية” ، مشيراً إلى ، أن ” الحالات التي شملت بالمعونة تضمنت 408 حالة من العمليات الجراحية المتنوعة ، و 118 حالة وفاة ، فضلا عن 67 من الحالات السرطانية و 3 حالات استثنائية ، بالإضافة الى منح سلفة زواج لـ11 متقدما ” .

وعبرت الوزارة عن ” تطلعها لشمول جميع كوادر ومنتسبي التربية بإيرادات الصندوق ، وبالشكل الذي يوفر الرعاية للمنتسبين بما يتلائم مع مكانتهم والتضحيات التي قدموها من اجل بناء العراق “.



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