حقوق الانسان : وزارة العدل حرمت المعتقلين من زيارة ذويهم من الرجال منذ اكثر من 6 اعوام

وأوضح باجلان، ان” المفوضية قد اشرت من خلال الزيارات المستمرة لفرق الرصد الميدانية التابعة لها الى السجون الاصلاحية التابعة لوزارة العدل منعها لزيارات ذوي المعتقلين الى السجون من الرجال وقد تلقت المفوضية شكاوى من المعتقلين ومناشدات انسانية من ذويهم للسماح لهم بالزيارات الدورية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل العاجل لإلغاء قرار منع المعتقلين من مقابلة ذويهم من الرجال والسماح لهم بالزيارات الاعتيادية الذي نصت عليها القوانين العراقية”.
انتهى أح
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