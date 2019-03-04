زعيم المعارضة في فنزويلا يدعو للتظاهر تزامنا مع عودته إلى البلاد

2019/03/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو أنصاره بالعودة للتظاهر اليوم الإثنين، في جميع أنحاء البلاد تزامنا مع عودته من جولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية، لحشد مزيد من الدعم.

وحذّر جوايدو المدعوم من واشنطن قبل عودته الإثنين إلى كاراكاس من محاولة اعتقاله من جانب السلطات رغم صدور قرار بمنع مغادرته البلاد.

ودعا جوايدو إلى تظاهرات حاشدة اليوم ضدّ الرئيس مادورو، وكتب في رسالة الأحد عبر تويتر “أعلن عودتي إلى البلاد.



أدعو الشعب الفنزويلي إلى التجمّع في كلّ أنحاء البلاد غداً (الإثنين) الساعة 11,00 (15,00 بتوقيت جرينتش)”.وفي رسالته عبر تويتر، دعا جوايدو مناصريه إلى ترقّب الرسائل من أجل معرفة أين ستُنظّم تظاهرات الإثنين.

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