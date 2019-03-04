ثلاثة اندية عراقية تحت مجهر التراخيص الاسيوية

2019/03/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد امين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم صباح رضا، ان وفد الاتحاد الاسيوي الخاص بلجنة التراخيص حدد توقيتات زيارة اندية الشرطة والزوراء والنفط من اجل الاطلاع على المنشات الخاصة بالناديين.وقال رضا في بيان لاتحاد الكرة تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “اللجنة الاسيوية حددت يوم الاحد المقبل موعداً لزيارة نادي الشرطة واللقاء مع […]

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