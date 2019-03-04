الاتحاد الوطني يضع خمسة شروط بتوزيع المناصب في حكومة كوردستان

2019/03/04 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره يوم الاثنين ان حزبه ليست لديه شروط في مسألة تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة.

وقال بيره في تصريح لإذاعة "صوت امريكا قسم اللغة الكوردية"، انه "ينبغي لنا الجلوس سوية للتفكير في كيفية توزيع المناصب"، مردفا بالقول انه يتعين ان يتم توزيع المناصب بشكل يتلاءم مع الاستحقاق الانتخابي، والجغرافيا، والتاريخ، والسلطة، والقوة، وهذه عوامل ايضا في تشكيل الحكومة".

واضاف ان "الاتحاد الوطني ليست لديه اية شروط حاليا بما يتعلق في مشاركته بحكومة اقليم كوردستان المقبلة ولكن لديه حقوق وهي واضحة بما يخض هذا الامر"، مشيرا الى ان "جميع تلك الاشياء سيتم تدوينها بشكل واضح في الاتفاق السياسي".

وعن اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني مع نائب الامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي ان "ذلك الاجتماع كانت لتعبيد الطريق لاجتماع اخر سيعقد اليوم الاثنين.

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