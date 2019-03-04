الحزبان الكرديان الرئيسيان يناقشان تجاوز مشاكل تشكيل حكومة الإقليم

2019/03/04 | 10:11

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أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف شيخ عمر بان

الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود

برزاني ونائب الأمين العام للاتحاد كوسرت رسول، امس الاحد، ناقش

المشاكل العالقة في طريق تشكيل حكومة الإقليم.



واضاف عمر في تصريح

ان المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع آخر بين المكتبين السياسيين

للحزبين اليوم الاثنين لبحث الملفات العالقة بشكل عملي، مشيرا إلى

ان الموضوع الأساسي حاليا يتمثل بـ الانتهاء من تشكيل حكومة الإقليم

ومن بعد ذلك الالتفات إلى حل الملفات العالقة مع بغداد.

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